A Different Beast 5420 Spring Mountain Rd, Suite 108
PREMIO ($55)
PINTXOS
*FOIE GRAS
verjus reduction
*WAGYU TARTARE
ibarra chili, shallot, parsley, chive
*OTORO CRUDO
paprika and garlic oil, lemon zest, sorrel
EGG & JAMON IBERICO
garlic aioli
CLASSIC ANCHOVY
olive, piquillo pepper, ibarra chili
HARAGI BIRRINDUA DE PIMENTON “SHREDDED BEEF"
piquillo, manchego
CALABACIN A LA ANDALUZA
heirloom tomato salsa
BAY SCALLOP CEVICHE
preserved lemon, shallot, cucumber
JAMON DE PATO
apricot jam
ENSALADA DE PAPAS ADB
yukon gold potato, egg, olive, sun-dried tomato aioli, chive, pickled radish, pickled onion
IBERICO JAMON BELLOTA
“pan con tomate”
GAMBA
paprika vinaigrette, confit tomato
PULPO
ibarra amarillo aioli, baby yukon potato
QUESO DE BRIE
cherry molasses
IBERICO PRESA
chile de shishito, iberico chorizo pork jus
BUÑUELO DE BASA
chive aioli
BUÑUELO DE HONGOS
garlic aioli
--------
TAPAS
ALCACHOFA FRITAS
sun-dried tomato aioli
PATATAS BRAVAS
homemade chorizo, chive aioli
ENSALADA DE PERA
frisée, fried lollipop kale, miticaña goat cheese, walnuts, lemon vinaigrette, fragrant pear
CROQUETTA DE JAMON BELLOTA
garlic aioli
ALBONDIGAS
manchego, parsley
--------
DULCES
BASQUE CHEESECAKE
CHURROS CON CHOCOLATE
CREMA CATALANA CONGELADA
SUAVE ($45)
PINTXOS
*FOIE GRAS
verjus reduction
*WAGYU TARTARE
ibarra chili, shallot, parsley, chive
EGG & JAMON IBERICO
garlic aioli
CLASSIC ANCHOVY
olive, piquillo pepper, ibarra chili
HARAGI BIRRINDUA DE PIMENTON “SHREDDED BEEF"
piquillo, manchego
CALABACIN A LA ANDALUZA
heirloom tomato salsa
BAY SCALLOP CEVICHE
preserved lemon, shallot, cucumber
JAMON DE PATO
apricot jam
ENSALADA DE PAPAS ADB
yukon gold potato, egg, olive, sun-dried tomato aioli, chive, pickled radish, pickled onion
IBERICO JAMON BELLOTA
“pan con tomate”
GAMBA
paprika vinaigrette, confit tomato
PULPO
ibarra amarillo aioli, baby yukon potato
IBERICO PRESA
chile de shishito, iberico chorizo pork jus
BUÑUELO DE BASA
chive aioli
BUÑUELO DE HONGOS
garlic aioli
--------
TAPAS
ALCACHOFA FRITAS
sun-dried tomato aioli
PATATAS BRAVAS
homemade chorizo, chive aioli
ENSALADA DE PERA
frisée, fried lollipop kale, miticaña goat cheese, walnuts, lemon vinaigrette, fragrant pear
--------
DULCES
BASQUE CHEESECAKE
CHURROS CON CHOCOLATE
CLASSICO ($35)
PINTXOS
EGG & JAMON IBERICO
garlic aioli
CLASSIC ANCHOVY
olive, piquillo pepper, ibarra chili
HARAGI BIRRINDUA DE PIMENTON “SHREDDED BEEF"
piquillo, manchego
CALABACIN A LA ANDALUZA
heirloom tomato salsa
BAY SCALLOP CEVICHE
preserved lemon, shallot, cucumber
JAMON DE PATO
apricot jam
ENSALADA DE PAPAS ADB
yukon gold potato, egg, olive, sun-dried tomato aioli, chive, pickled radish, pickled onion
IBERICO JAMON BELLOTA
“pan con tomate”
GAMBA
paprika vinaigrette, confit tomato
PULPO
ibarra amarillo aioli, baby yukon potato
QUESO DE BRIE
cherry molasses
IBERICO PRESA
chile de shishito, iberico chorizo pork jus
BUÑUELO DE BASA
chive aioli
BUÑUELO DE HONGOS
garlic aioli
--------
TAPAS
ALCACHOFA FRITAS
sun-dried tomato aioli
PATATAS BRAVAS
homemade chorizo, chive aioli
--------
DULCES
CHURROS CON CHOCOLATE
JAMON DE PATO
apricot jam