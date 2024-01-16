A Different Beast 5420 Spring Mountain Rd, Suite 108
PREMIO ($55)
PINTXOS
*FOIE GRAS
verjus reduction
*WAGYU TARTARE
ibarra chili, shallot, parsley, chive
*HOKKAIDO SCALLOP CRUDO
sun-dried tomato salsa, preserved lemon, smoked paprika, sorrel
EGG & JAMON IBERICO
garlic aioli
CLASSIC ANCHOVY
olive, piquillo pepper, ibarra chili
HARAGI BIRRINDUA DE PIMENTON “SHREDDED BEEF"
piquillo, manchego
CALABACIN A LA ANDALUZA
heirloom tomato salsa
BAY SCALLOP CEVICHE
preserved lemon, shallot, cucumber
RILLETTE DE POLLO
salsa de manzana
MAGIC MYRNA POTATO
crème fraîche, manchego, chive
IBERICO JAMON BELLOTA
“pan con tomate”
GAMBA
paprika vinaigrette, confit tomato
PULPO
ibarra amarillo aioli, baby yukon potato
FRIJOLES GIGANTE
manchego, piquillo pepper
IBERICO PRESA
chile de shishito, iberico chorizo pork jus
BUÑUELO DE BASA
chive aioli
BUÑUELO DE HONGOS
garlic aioli
--------
TAPAS
ALCACHOFA FRITAS
sun-dried tomato aioli
PATATAS BRAVAS
homemade chorizo, chive aioli
ENSALADA DE MELOCOTON
pink moon peaches, frisée, miticaña goat cheese, walnuts
CROQUETTA DE JAMON BELLOTA
garlic aioli
ALBONDIGAS
focaccia, manchego, parsley
--------
DULCES
BASQUE CHEESECAKE
CHURROS CON CHOCOLATE
CREMA CATALANA CONGELADA
SUAVE ($45)
PINTXOS
--------
TAPAS
--------
DULCES
CLASSICO ($35)
PINTXOS
--------
TAPAS
--------
DULCES
